Heihachi Mishima è disponibile in Tekken 8, che arriva a 35 combattenti

Bandai Namco ha annunciato il lancio di Heihachi Mishima in Tekken 8 . L'aggiunta dell'amatissimo personaggio porta il roster del gioco a 35 combattenti . Mishima è anche il terzo DLC del Character Year 1 Pass, che segue Eddy e Lidia. Il King of Iron Fist, che sembrava definitivamente morto alla fine di Tekken 7, è riuscito a cavarsela un'altra volta, tornando con uno stile di combattimento evoluto, appreso grazie al tempo trascorso con i monaci Tekken.

Oltre a Heihachi, i giocatori possono anche acquistare un nuovo scenario, il Tempio Genmaji. Ma non è tutto, dato che la versione 1.08 del gioco, pubblicata contestualmente al DLC, include anche dei nuovi contenuti gratuiti. Per inciso, è stata aggiunta una nuova modalità Storia, Echi dimenticati, che si svolge in parallelo alla storia principale di Tekken 8.

Echi dimenticati ci permette di seguire le vicende di Eddy, Lidia e Heihachi e fornisce molti dettagli su come quest'ultimo sia scampato alla morte alla fine di Tekken 7. Da notare che "in questa modalità, Eddy, Lidia e Heihachi sono giocabili persino per i giocatori che non possiedono i personaggi." Quindi se vi interessa conoscerli prima di acquistare il Character Year 1 Pass, sapete come fare.

La versione 1.08 aggiunge anche delle nuove funzionalità, come la tanto richiesta possibilità di inserire qualsiasi personaggio nel menu principale, o quella di allenarsi online con gli amici nella Lounge di combattimento di Tekken. È anche disponibile un nuovo Tekken Fight Pass, che include una collaborazione con il celebre marchio di scarpe NIKE. Inoltre, nel gioco sarà anche possibile riscuotere gli occhiali da sole Gentle Monster di Kazuya per un periodo limitato.