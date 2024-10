Apple Podcasts introduce le trascrizioni in italiano e molte altre funzioni interessanti

Apple continua a migliorare l'accessibilità nei propri servizi, dimostrando un impegno costante nel rendere i contenuti digitali fruibili per tutti. Con l'aggiornamento di Apple Podcasts, la piattaforma ora supporta le trascrizioni multilingua per otto nuove lingue, tra cui l'italiano, rendendo i podcast più facili da navigare e più accessibili che mai. Questo aggiornamento non solo semplifica la vita degli ascoltatori abituali, ma rappresenta un grande passo avanti per le persone con disabilità uditive e per chi desidera utilizzare i podcast come strumento per apprendere nuove lingue o per trovare informazioni specifiche.

Trascrizioni automatiche: una rivoluzione nell’accessibilità

Le trascrizioni automatiche su Apple Podcasts non solo migliorano l'accessibilità per le persone con disabilità uditive, ma offrono anche una maggiore facilità di utilizzo per chiunque desideri navigare rapidamente tra i contenuti di un episodio. Gli utenti possono ora accedere alla trascrizione di un episodio dall'angolo in basso a sinistra della schermata "In riproduzione" e seguire il testo mentre l'episodio viene riprodotto, con ogni parola evidenziata in tempo reale.

La trascrizione di un podcast e la condivisione delle porzioni di testo.

Questa funzione permette agli utenti di fare tap su qualsiasi parola o frase per riprodurre l'episodio da quel punto specifico, semplificando la navigazione e l'interazione con il contenuto audio. Gli utenti possono anche selezionare e copiare fino a 200 parole dalla trascrizione e condividerle insieme a un link all'episodio in Apple Podcasts. Una delle novità più significative è la capacità delle trascrizioni di riconoscere e trascrivere automaticamente più lingue parlate all'interno di un episodio. Questo significa che se un podcast passa dall'italiano all'inglese o ad altre lingue supportate, Apple Podcasts sarà in grado di trascrivere accuratamente tutte le lingue, offrendo un'esperienza di ascolto e lettura senza soluzione di continuità.