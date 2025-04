L'ossessione per il bilanciamento sta limitando i videogiochi?

Il mondo dei videogiochi è cambiato. Ormai questo mantra accende discussioni in dozzine di frangenti dell'industria, che si parli di nuovi sistemi di monetizzazione o di politiche di prezzo, dello stato in cui si presentano i prodotti al lancio o dei modelli di distribuzione, addirittura per quel che concerne il contenuto proposto agli utenti al momento dell'acquisto e il modo in cui gli viene offerto. Fra le altre cose, capita che emergano sempre più spesso produzioni che arrivano a cambiare totalmente volto a una manciata di mesi di distanza dalla pubblicazione, spesso tradendo l'originale filosofia degli autori al fine di accontentare una base installata ogni giorno più vocale e rumorosa, impiegando intere divisioni dei team nella costante operazione di "fine tuning" che caratterizza il ciclo vitale di ogni videogioco.

Nella maggior parte dei casi, la tematica più calda si rivela quella del bilanciamento dell'esperienza di gioco: che si tratti di titoli prevalentemente orientati al giocatore singolo come Diablo 4 o di attività cooperative come quelle di Helldivers 2, di teatri competitivi come quello di League of Legends o di universi massivi come quello di World of Warcraft, la ricerca dell'equilibrio si sta dimostrando un tarlo fisso nella mente del pubblico ma soprattutto in quella degli sviluppatori, che non solo tendono giustamente a riscrivere intere dinamiche di gioco con cadenza stagionale, ma talvolta scelgono di sfruttare le modifiche introdotte per rinfrescare la formula nella speranza di raggiungere nuovi picchi d'utenza. Possibile che questo fenomeno stia andando a detrimento del divertimento scaturito dal videogioco?

Qualche settimana fa l'ex CEO di Arrowhead Studios e director di Helldivers 2 Johan Pilestedt ha dichiarato che: "Il team è andato troppo oltre nel tentativo di bilanciare il videogioco", per poi aggiungere: "Sembra che ogni volta che i giocatori scoprono qualcosa che li diverte, quella meccanica viene rimossa". Tale dichiarazione ha avviato un botta e risposta che ha coinvolto diversi sviluppatori in una discussione attorno alle complessità delle operazioni di bilanciamento, ma numerose delle voci coinvolte si sono dette d'accordo nel sostenere che, di recente, la ricerca dell'equilibrio abbia penalizzato il divertimento, anche e soprattutto in contesti assolutamente distanti dalla dimensione competitiva.

Del resto oggi il bilanciamento di videogiochi come Diablo 4 è molto più della ricerca di un terreno di scontro equo: dal momento che il titolo si basa su un sistema di contenuti stagionali, la presenza di classi troppo efficaci si traduce in una netta riduzione del ciclo vitale di tali contenuti; se attività che in fase di sviluppo erano state progettate per durare mesi vengono completate nell'arco di pochi giorni, si ricade in un periodo di siccità contenutistica, spingendo gli sviluppatori a ridurre il divertimento per proteggere l'integrità. Questo, tuttavia, è solo un esempio di come l'ossessione per il bilanciamento stia danneggiando molti videogiochi: analizziamo alcuni casi recenti per cercare di comprendere se effettivamente esista un problema nel rapporto fra bilanciamento, omogeneizzazione, profondità e divertimento.