Annunciato Little Big Adventure - Purple Empire, il seguito di Little Big Adventure - Twinsen's Quest

Difficile dire il grado di successo di Little Big Adventure - Twinsen's Quest, ma pare che sia stato tale da consentire la pianificazione di un seguito ufficiale, chiamato Little Big Adventure - Purple Empire, che è stato annunciato dall'editore Microids e dallo studio di sviluppo [2.21]. Per adesso i dettagli sono scarsi e non c'è ancora un anno di uscita, ma sappiamo che sarà basato sul secondo capitolo della serie classica.