Elden Ring: una mod aggiunge Sauron de Il Signore degli Anelli

Dalla Terra di Mezzo all'Interregno il passo potrebbe essere più breve del previsto, specialmente se si utilizza una mod: in questo caso, la creatività dei modder ha portato Sauron all'interno di Elden Ring, con un reskin veramente ben fatto.

Sviluppata da MaxTheMiracle ma disponibile attraverso Patreon, dunque non gratuitamente, la mod in questione introduce l'armatura nera di Sauron all'interno del gioco, utilizzabile dal Senzaluce. Questo trasforma il protagonista in una vera e propria riproduzione del maggiore antagonista presente ne Il Signore degli Anelli, cosa che un po' sacrilega ma anche decisamente allettante per molti appassionati.

Si tratta di un modello di armatura costruita sulle fattezze di quella vista sul personaggio nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli da parte di Peter Jackson, ormai entrata stabilmente nell'immaginario comune del fantasy tolkieniano.

Non si tratta ancora di una versione definitiva, dunque la mod verrà probabilmente elaborata ulteriormente in seguito, ma a quanto pare è stata lanciata in questi giorni anche per celebrare l'uscita de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere su Amazon Prime Video.

Potete vederla in azione nel video riportato qui sopra, che mostra l'armatura addosso al protagonista mentre esegue vari colpi, dimostrando anche il buon comportamento in termini di animazioni nel gioco.