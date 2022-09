The Last of Us Parte I includerebbe un ester egg sul prossimo gioco di Naughty Dog, per i fan

The Last of Us Parte I è arrivato e, pur essendo lo stesso gioco noto ai fan, include alcuni ritocchi e novità minori. Uno di questi è un nuovo potenziale easter egg che, secondo i fan, sta suggerendo qual è il prossimo gioco di Naughty Dog.

Come potete vedere poco sotto, Naughty Dog Central - che si occupa di raccogliere le novità sul team di sviluppo californiano - ha condiviso alcune immagini che mostrano dei nuovi art work presenti all'interno di The Last of Us Parte I.

Le immagini tratte da The Last of Us Parte I mostrano una serie di ambientazioni, personaggi e creature dal taglio chiaramente fantasy. Le immagini sono rovinate e gli screenshot in-game non sono perfetti, ma comunque ci permettono di vedere che il tema è quello.

Ovviamente è possibile che non abbiano alcun significato, ma secondo i giocatori si tratterebbe di un teaser del prossimo gioco di Naughty Dog. Non è la prima volta, infatti, che si punta il dito verso un nuovo gioco fantasy per i Cagnacci.

Inoltre, ricordiamo che in Uncharted 3 era presente un easter egg di The Last of Us, un giornale nel quale si parlava di un fungo mortale. Non sarebbe quindi strano per Naughty Dog condividere un teaser di una nuova IP all'interno della precedente.

Per ora si tratta solo di una speculazione ed è possibile che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di scoprire qualcosa sul futuro progetto di Naughty Dog, che è comunque stato confermato ufficialmente. Il prossimo gioco del team sarà però il gioco multigiocatore ambientato nel mondo di The Last of Us.