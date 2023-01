Avatar: La Via dell'Acqua supera Jurassic World ed è il 7° film con i maggiori incassi

Avatar: La Via dell'Acqua continua a macinare numeri e record, avanzando nella classifica dei film dai maggiori incassi nella storia e raggiungendo la settima posizione, superando Jurassic World.

Il nuovo film di James Cameron è entrato già nella top ten dei film dagli incassi maggiori nella storia del cinema e sta scalando varie posizioni. In questi giorni, essendo rimasto in vetta al box office locale ed estero, ha raggiunto la settima posizione scavalcando Jurassic World e The Lion King, avvicinandosi in maniera netta a Spider-Man: No Way Home, che probabilmente supererà nel corso della settimana.

Secondo quanto riferito da Box Office Mojo, il film ha già guadagnato 1,7 miliardi di dollari in tutto il mondo dopo il suo quarto weekend al cinema, ottenendo altri 45 milioni di dollari nello corso fine settimana, con il nuovo horror M3GAN piazzatosi in seconda posizione con ben 30 milioni per un ottimo debutto.

Come abbiamo riportato in precedenza, nonostante gli enormi costi di produzione a questo punto Avatar: La Via dell'Acqua ha superato il punto di pareggio, cosa che rende anche sicura la produzione dei prossimi film. In base a quanto riferito da James Cameron, i seguiti Avatar 3, 4 e 5 sono previsti ma richiederanno anni per essere completati.

La sceneggiatura prevede dunque un'altra trilogia a completamento della storia, anche se la produzione sarà cadenzata nel corso dei prossimi anni per un periodo di tempo piuttosto lungo.