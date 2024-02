Final Fantasy 7 Rebirth: il PlayStation Store conferma la demo, ecco data di uscita e dettagli

In anticipo rispetto allo State of Play di Final Fantasy 7 Rebirth di stanotte, una fuga di informazioni del PlayStation Store ha confermato l'arrivo di una demo gratuita, assieme ad alcuni dettagli sui contenuti che i giocatori possono aspettarsi.

Come segnalato dal sempre vigile Wario64 su X, la dashboard di PS5 nelle scorse ore ha mostrato per errore un video promozionale della sopracitata versione di prova che afferma "disponibile da ora", riferendosi ovviamente alle tempistiche dell'annuncio che con ogni probabilità avverrà durante lo State of Play dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth, che andrà in onda alle 00:30 di questa notte.

Sempre dal filmato apprendiamo che la demo "permette di vestire i panni sia di Cloud che di Sephiroth durante l'episodio di Nibelheim". Inoltre, dalle sequenze mostrate appare chiaro che potremo esplorare liberamente una certa porzione della mappa e utilizzare più personaggi del party, offrendoci dunque un corposo assaggio di quello che ci aspetta nel gioco in attesa della pubblicazione.