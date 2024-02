Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cosplay di Gwen da ashen.reina è fantastico

Gwen rivive nel fantastico cosplay realizzato da ashen.reina e dedicato alla versione del personaggio che abbiamo visto in Spider-Man: Across the Spider-Verse. La foto, come potete vedere, è davvero splendida.

Ripresa sul tetto di un palazzo, scenario perfetto per Spider-Gwen, Irene indossa il costume dell'eroina, una parrucca che ne riprende in maniera fedele l'acconciatura e un makeup capace di valorizzare la bellezza della modella russa.

Come abbiamo scritto nella recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il lungometraggio animato che racconta le avventure di Miles Morales dopo Un Nuovo Universo si pone senza dubbio come una delle produzioni più strepitose che siano mai state realizzate dalla Marvel.