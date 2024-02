Helldivers 2 cambia completamente la visuale rispetto al primo capitolo: ecco perché

Helldivers 2 è in arrivo su PS5 e PC e molti fan del capitolo originale potrebbero essere incuriositi da questo gioco. C'è però un grande cambiamento che potrebbe non essere apprezzato da tutti: il gioco passa dalla visuale dall'alto a un telecamera in terza persona sopra la spalla, trasformando il gioco in uno sparatutto in terza persona. Perché è stata presa questa decisione?

Pushsquare ha parlato con l'assistant game director Sagar Beroshi il quale ha detto che la nuova telecamera è progettata per aiutarvi a "sentirvi più immersi nell'esperienza".