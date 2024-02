Uncharted: Drake's Fortune avrà un remake, stando a un noto leaker

Uncharted: Drake's Fortune avrà un remake, immaginiamo per PS5 e PC: a rivelarlo è stato il noto leaker Nick "Shpeshal Nick" Baker, che sostiene di aver ricevuto queste informazioni da due diverse fonti, con tanto di prove a corredo.

Come ricorderete, Baker ha anticipato correttamente tutti i giochi dello State of Play solo pochi giorni fa, ribadendo l'affidabilità dei suoi leak, ed esiste dunque la concreta possibilità che anche stavolta stia riferendo qualcosa di reale.

In questo caso parliamo di un effettivo remake, dunque di un gioco ridisegnato da zero sul piano tecnico, a differenza di Uncharted: The Nathan Drake Collection, la remaster pubblicata su PS4 nel 2015.