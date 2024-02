Brothers: A Tale of Two Sons Remake, un video di gameplay con 10 minuti di azione

Il filmato arriva a pochi giorni dal trailer del gameplay di Brothers: A Tale of Two Sons Remake e offre uno sguardo piuttosto approfondito sulla qualità del progetto, che ripropone le meccaniche e la storia originali donando però loro un nuovo aspetto visivo.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake è stato mostrato da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa dieci minuti, che include diverse sequenze in-game tratte dall'imminente rifacimento del titolo diretto da Josef Fares nel 2013.

L'abbiamo provato

Abbiamo provato Brothers: A Tale of Two Sons Remake alcuni giorni fa, trovando ottimo il lavoro di rivisitazione tecnica e artistica, pur al netto di alcune incertezze tecniche che si spera non troveranno posto nella versione finale dell'esperienza.

Ancora poco e potremo avere qualche conferma in merito, visto che Brothers: A Tale of Two Sons Remake farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 28 febbraio.