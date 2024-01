Brothers: A Tale of Two Sons Remake, il primo trailer del gameplay

Annunciato ai The Game Awards 2023, Brothers: A Tale of Two Sons Remake è la riedizione dell' avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares nel 2013, che qui può contare su di una grafica ridisegnata e su di una colonna sonora reincisa da un'orchestra dal vivo.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake si mostra con un primo, interessante trailer del gameplay quando mancano ormai poche settimane all'uscita, prevista per il 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Un remake sorprendente

Per quanto Brothers: A Tale of Two Sons sia stato accolto ai tempi con un certo entusiasmo da parte di critica e pubblico, l'annuncio del remake è arrivato un po' a sorpresa, frutto di un progetto che punta forse a capitalizzare l'attuale notorietà del designer originale, Josef Fares.

Dopo aver fondato Hazelight Studios, infatti, l'autore ha realizzato l'ottimo A Way Out ma soprattutto It Takes Two, che ha venduto più di dieci milioni di copie e ricevuto premi di grande prestigio.