It Takes Two ha venduto più di dieci milioni di copie. A farlo sapere è stato l'account Twitter ufficiale di Hazelight Studios, che ha anche sottolineato come il numero di giocatori è potenzialmente il doppio, visto che ce ne vogliono almeno due per giocare.

Considerando che sei mesi fa era stato annunciato che It Takes Two, che ricordiamo essere il GOTY 2021 per i TGA, aveva venduto più di sette milioni di copie, ciò significa vendite ulteriori per circa tre milioni di copie in sei mesi. Considerando che ormai ha due anni sulle spalle, si tratta di un risultato notevole.

Certo, va considerato che a far crescere le vendite dovrebbe essere stato il lancio della versione Nintendo Switch, avvenuto a novembre, cui probabilmente va la gran parte del risultato. Comunque sia, visto che stiamo essenzialmente parlando di una produzione media, oltre che di un gioco solo cooperativo, il tutto è abbastanza stupefacente.