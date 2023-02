Twitter: l'accesso all'API non sarà più gratis, giochi come Genshin Impact sono a rischio

L'account ufficiale di Twitter Dev ha annunciato che a partire dal 9 febbraio 2023 l'API di Twitter non sarà più accessibile in modo gratuito ma sarà necessario pagare una tassa. Questo potrebbe avere impatto anche sui videogiochi.

Di base, il blocco all'accesso gratuito dell'API di Twitter significherà che molti account bot verranno cancellati (in quanto i proprietari non vorranno pagare), ma significa anche che alcune funzioni di alcuni videogiochi potrebbero subire delle conseguenze. Ad esempio, giochi come Genshin Impact permettono di accedere al proprio account con Twitter: i cambiamenti alle API potrebbero rendere impossibile questo procedimento. In altre parole, esiste la possibilità che gli utenti perdano i contenuti per i quali hanno pagato.

Precisiamo che per il momento è solo un'ipotesi, non una dato confermato. Gli sviluppatori Genshin Impact hanno dichiarato di non avere la certezza di quanto accadrà e che stanno verificando la situazione.

Per non rischiare, però, gli autori di Genshin Impact stanno suggerendo agli utenti di collegare al proprio account di Genshin Impact anche un indirizzo email così da poter fare l'accesso anche tramite esso ed evitare possibili blocchi.

Per ora possiamo quindi solo attendere che miHoYo e altri sviluppatori di giochi con accesso tramite Twitter scoprano esattamente come andranno le cose e che avvertano i giocatori sui prossimi passi da intraprendere.