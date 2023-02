EA Sports e Max Verstappen insieme per la stagione 2023 di Formula 1

EA Sports ha annunciato di aver siglato un accordo con il campione del mondo Max Verstappen per collaborare alla stagione 2023 di Formula 1. Il pilota della Oracle Red Bull Racing creerà contenuti nel portfolio di EA Sports. Inoltre l'etichetta videoludica lo sponsorizzerà e apparirà sul suo elmetto durante l'intera competizione, che inizierà a marzo.

Andrea Hopelain, SVP of brand per EA Sports racing, ha dichiarato in merito che "Max è un pilota tenace e un vero campione che ama profondamente giocare e i videogiochi. Siamo emozionati di collaborare con lui mentre corre nella storia della Formula 1, visto che è uno dei migliori atleti al mondo per riunire più fan attraverso le nostre esperienze EA Sports."

Anche Verstappen ha commentato la novità, affermando che EA Sports è sempre stata parte della sua vita da videogiocatore: "EA Sports è un'icona per milioni di fan e sono fiero di rappresentarla per la stagione 2023."

Codemasters, ormai un'etichetta EA, ha i diritti del campionato mondiale di formula 1 fino al 2025, con l'opzione di estenderli al 2026 e al 2027. F1 22, il capitolo più recente, è stato lanciato l'estate scorsa. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione.