Dredge: la data di uscita del gioco di pesca lovecraftiano è stata annunciata con un trailer

Dredge, il gioco di pesca tal taglio horror lovecraftiano, ha ora una data di uscita ufficiale: il 30 marzo 2023. Il gioco è previsto per PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. I giocatori Switch riceveranno inoltre l'accesso a una demo gratuita nelle prossime settimane. Lo sviluppatore è Black Salt Games mentre l'editore è Team 17.

Parliamo di un gioco a tema ittico nel quale un pescatore deve esplorare un remoto arcipelago per pescare vari pesci e recuperare tesori nascosti, alcuni da vendere, altri necessari per creare nuovi componenti per la barca e altri ancora fondamentali per far avanzare la trama di Dredge. I giocatori potranno completare una serie di missioni, scoprire vari personaggi e il loro passato. Il tutto avverrà in un ciclo notte-giorno: nell'oscurità si nascondono orrori innominabili e avventurarsi troppo senza delle fonti di luce porterà alla follia e alla perdita del proprio carico.

Team 17 ha anche pubblicato un trailer dedicato alla data di uscita di Dredge, che potete vedere qui sotto.

Vi abbiamo anche proposto un provato della demo di Dredge, nel quale vi abbiamo spiegato che "Le prime impressioni su Dredge sono positive, ma assolutamente non definitive. La demo di Steam è molto breve e ci dà un assaggio dell'idea: pescare, guadagnare, potenziare la barca e affrontare pericoli sempre più grandi, in un mondo che diventerà per certo sempre più strano e inquietante man mano che si avanza. L'appuntamento è al prossimo anno: terremo d'occhio il gioco in attesa di poterci fare opinioni più nette."