SpellForce: Conquest of Eo disponibile per PC su Steam, GOG ed Epic Games Store

SpellForce: Conquest of Eo è disponibile per PC. Volendo potete acquistarlo da Steam, GOG o Epic Games Store per 29,99€, in offerta lancio a 23,99€ (-20%). Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno strategico 4X ambientato nell'universo della serie Spellforce.

Per festeggiare è stato pubblicato anche un classico trailer di lancio, che potete vedere qui di seguito:

Se volete avere più informazioni, leggete il nostro provato di SpellForce: Conquest of Eo, in cui abbiamo scritto:

SpellForce: Conquest of Eo sembra essere un buon strategico 4X fantasy, di cui si spera venga rivista la configurabilità. Offre comunque un buon sistema di combattimento e alcune varianti interessanti in termini di esplorazione e di gestione dell'espansione territoriale, che sembrano valere il prezzo del biglietto. Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo solido, pieno di buone qualità ma anche con qualche limite, che non vediamo l'ora di vedere nella sua forma definitiva.