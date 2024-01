Ubisoft punta sugli extraction shooter dopo i flop con battle royale e NFT, sarà il trend giusto?

Ubisoft sembra quasi stia vivendo una sorta di crisi d'identità nel tentativo di azzeccare il trend del momento. Nel giro pochi anni siamo passati dalla rischiosa (e fallimentare, con il senno di poi) strategia di cavalcare l'onda degli NFT e dei GaaS, in particolare i battle royale, a quella estremamente conservativa di concentrare il grosso degli sforzi su Assassin's Creed. Stando alle fonti di Insider Gaming, la compagnia avrebbe in cantiere anche vari progetti in sviluppo di stampo extraction shooter. Sarà la volta buona?

In realtà, la volontà mostrata dalla compagnia francese di trovare un nuovo trend da cavalcare è assolutamente comprensibile. I giochi tripla A stanno diventando sempre più rischiosi e costosi con il passare delle generazioni e Ubisoft non è l'unica che si sta guardando intorno in cerca di un business alternativo sostenibile e profittevole (vedi Sony con i GaaS). Del resto i tempi degli Assassin's Creed annuali sono ormai passati e alcuni dei franchise più importanti della compagnia non hanno più il lustro di un tempo, come Splinter Cell, Rayman e Prince of Persia (pare che The Lost Crown abbia piazzato solo 300.000 copie dal lancio), giusto per citarne alcuni.

Le critiche sono tuttavia nel modo forse fin troppo avventato in cui l'azienda transalpina vuole gettarsi in nuovi mercati e il suo pessimo tempismo. Ad esempio, pare che avesse in sviluppo di ben dodici battle royale differenti, uno sforzo in termini economici e di personale enorme, ma che non ha dato i suoi frutti: buona parte sono stati cancellati prima ancora di arrivare ai blocchi di partenza sulla base dei feedback poco incoraggianti dei playtest. E stendiamo un velo pietoso su Hyper Scape. Il problema sarebbe per l'appunto quello di aver puntato forte in un mercato ormai saturo e che non ha più la stessa forza attrattiva di un tempo, a parte alcuni nomi più blasonati come Apex Legends, Fortnite e PUBG.

L'altro problema è quello di voler prendere i proverbiali due piccioni con una fava, ovvero quello di tentare nuove strade facendo leva sui franchise di punta dell'azienda. Una strategia, anche in questo caso, che si è rivelata controproducente, come nel caso di Ghost Recon: Frontline, bocciato dai giocatori fin dall'annuncio ufficiale in quanto fin troppo differente da quello che desideravano dalla serie.