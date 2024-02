Exodus: Certain Affinity è il co-sviluppatore del GDR con ambientazione sci-fi

Lo studio Archetype Entertainment ha annuncio che Certain Affinity è il co-sviluppatore di Exodus, l'action adventure con elementi GDR e ambientazione sci-fi recentemente annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Presentato in occasione dei The Game Awards 2023 dello scorso dicembre, Exodus è sviluppato dal nuovo team fondato da James Ohlen, uno sviluppatore veterano che ha lavorato a titoli del calibro dei primi due Baldur's Gate e Star Wars: Knights of the Republic).

Certain Affinity, invece, è un team di sviluppo noto per il suo contributo in vari giochi di alto livello come Left 4 Dead, Call of Duty, Doom (2016) e vari capitoli della serie Halo, incluso Halo Infinite, su cui a quanto pare lo studio stava creando una modalità Battle Royale, ora apparentemente cancellata.

"Questo gioco introduce un mondo estremamente innovativo ed esteso", ha dichiarato Ohlen in un comunicato stampa. "Stiamo creando un nuovo universo che speriamo sia l'inizio di un'avventura narrativa decennale per i giocatori. Conosco Max Hoberman (il fondatore di Certain Affanity ndr) da molto tempo e sono entusiasta di collaborare con Certain Affinity in un progetto. Con il suo supporto e l'aggiunta del suo eccezionale team siamo entusiasti di dare vita a questo nuovo universo sci-fi AAA".