Alan Wake 2: tra sogno e realtà, alla ricerca di David Lynch

Un misterioso omicidio in una cittadina del Northwest statunitense, strane sette che operano nei boschi, personaggi ambigui, due detective dell'FBI che arrivano in città per indagare, portando la razionalità della grande città in una piccola comunità dove tutti si conoscono, ombre inquietanti, un male oscuro che si annida in quel ristretto luogo lontano da tutto e da tutti. E caffè, tanto caffè. Così, su due piedi, pare di star leggendo una descrizione frammentaria del serial televisivo Twin Peaks. E, invece, ci stiamo riferendo a quanto accade nell'ultima fatica di Remedy, Alan Wake 2. Perché il gioco è così simile all'opera e all'universo immaginario e iperconnesso di David Lynch? È una domanda che ci siamo posti da subito e che, man mano che proseguivamo nell'avventura, tornava a proporsi con maggiore insistenza. Per questo, abbiamo deciso di immergerci più a fondo nella questione, andando a trovare i punti di incontro tra le due opere e a comprendere come il mondo cinematografico e quello televisivo convergano all'interno di una produzione videoludica.

Ma possiamo citare anche i momenti in cui la Presenza Oscura si impossessa dei personaggi, montati a velocità doppia, saltando fotogrammi per rendere il tutto ancora più soprannaturale di quanto già non sia di suo. Attraverso correnti e pietre miliari del passato, sia Lynch che Lake adattano alla loro generazione un linguaggio astratto, sfruttando la tecnologia del presente per dare vita a visioni del passato.

La ricerca dell'astratto rimane un grande perno dello stile di Alan Wake 2, come ci suggeriscono i momenti visivamente più stravaganti. Tra i tanti, il passaggio dalla realtà di Saga a quella di Alan (che nei suoi momenti iniziali utilizza, tra l'altro, un famoso movimento di camera divenuto marchio di fabbrica di Lynch, il "travelling"), rappresentato da un vorticoso fluire di materia oscura tagliato con l'accetta (grazie anche al sonoro) e puntellato da lampi di luce che evocano le futuristiche vedute "da laboratorio" che hanno stregato il pubblico dei primi anni del Novecento grazie a registi come Fritz Lang e Robert Wiene.

A seguire le orme dei suoi predecessori (da Buñuel a Dalì, per passare anche attraverso figure meno conosciute come Cocteau e Jodorowsky), Lynch ha sempre proposto una visione del reale sfumata, distorta, che pare un sogno lucido più che la corretta e lineare cronologia di uno o più eventi. Attraverso il suo stile distintivo, il regista si è sempre destreggiato anche con una messa in scena capace di richiamare le più grandi voci dell'avanguardia europea d'inizio XX secolo (come l'iconica "teiera" che appare nella terza stagione, figlia di artisti come Man Ray e Vladimir Tatlin).

Partiamo dal legame più evidente tra Alan Wake 2 e Twin Peaks : la cornice narrativa. In entrambe le opere troviamo dei detective dell'FBI mandati a risolvere un misterioso caso di omicidio nei dintorni di una sperduta cittadina americana del nord ovest. Strane sparizioni si susseguono, portando il caso a intricarsi ancora di più, fino a che non sembra più possibile sbrogliarlo attraverso vie razionali. Ed è qui che entra in campo il surreale .

Creata dalla mente di David Lynch e di un veterano della narrazione episodica come Mark Frost, Twin Peaks arrivava in televisione nel 1990, cambiando radicalmente il modo di vedere un programma televisivo di fiction. Prima di questo, Hill Street Giorno e Notte (creata sempre da Frost) aveva posto le basi per una narrazione episodica che si evolveva con il passare delle puntate, lasciando eventi importanti in sospeso, seguendo il filo della soap opera, ma "elevandolo" a standard più alti e facendolo diventare uno dei primi esempi di "quality television". Non si assisteva più a episodi autoconclusivi, ma a un'estensione della storia sull'arco di un'intera stagione. La serie diveniva serial, a cavallo tra identità industriale e autoriale.

Non è un loop, è una spirale

Alan Wake 2: la teoria della spirale

La particolarità di un serial televisivo come Twin Peaks è la sua scomposizione in tanti piccoli elementi che, il più delle volte, non trovano conclusione alcuna. Un mare di personaggi che si inseriscono, chi più, chi meno, in questa tela di eventi, sviando lo spettatore e portandolo a seguire piste che si rivelano fredde o, addirittura, inesistenti.

La struttura scelta da Mark Frost e David Lynch, co-creatori del serial, è quella della soap opera, ciclica, dove eventi e personaggi tendono a ripresentarsi con regolarità, potenzialmente all'infinito. Ma c'è una leggera differenza nella visione dei due autori: il cerchio si spezza e diventa una spirale. Non si torna indietro e i volti familiari che fanno ritorno servono solo ad alimentare il fuoco dell'intricata narrazione, nascondendone ancora di più nel fumo le effettive intenzioni. Il "già visto" torna a risuonare sotto forma di qualcosa di nuovo e inedito, che devia lo spettatore e lo fa dubitare delle sue convinzione, riportandolo in uno stato di confusione ai livelli di un sogno sul quale non si può avere alcun controllo.

Alan Wake 2: distinguere il sogno dalla realtà diventa difficile

Come scopriamo sul finale (o seguendo attentamente la storia e gli indizi che dissemina per tutto il mondo di gioco), il tracciato percorso da Alan Wake non è un loop: è una spirale. Sovrapposizioni spaziotemporali portano i protagonisti a interfacciarsi tra loro in una storia che pare ripetersi in modo ciclico, ma che, in realtà, segue una parabola discendente (o ascendente) che porterà alla conclusione dell'incubo, prima o poi.

Wake non è mai stato in trappola. Si è sempre trovato sullo stesso percorso, che si sovrapponeva al precedente e a quello prima ancora, creando un riproporsi di eventi e situazioni, ma sempre in una veste nuova, con variazioni sufficienti da permettergli di controllare il suo cammino verso il capolinea.