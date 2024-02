Gears of War è il franchise Xbox più desiderato su PS5 per un sondaggio, Starfield settimo

Stando a un sondaggio condotto dal portale Push Square, Gears of War è il franchise in esclusiva Xbox più desiderato dai giocatori PS5, con Halo e Indiana Jones e l'antico Cerchio a completare il podio, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Vediamo la classifica al completo:

Gears of War (1.147 voti) Halo (999 voti) Indiana Jones (810 voti) The Elder Scrolls (807 voti) Forza Horizon (701 voti) Fable (688 voti) Starfield (624 voti) Fallout (549 voti) Marvel's Blade (380 voti) Hellblade (365 voti) DOOM (356 voti) Hi-Fi Rush (325 voti) Microsoft Flight Simulator (310 voti) Banjo-Kazooie (272 voti) Forza Motorsport (251 voti) Wolfenstein (210 voti) Sunset Overdrive (206 voti) Avowed (202 voti) Age of Empires (199 voti) Sea of Thieves (196 voti)

Il sondaggio come potrete intuire è stato indetto per via dei numerosi rumor secondo cui Microsoft avrebbe intenzione di portare alcune esclusive Xbox su PlayStation e Nintendo Switch. Di ufficiale non c'è davvero nulla e anzi in questi giorni abbiamo visto anche alcune ritrattazioni... ma del resto sognare non costa nulla e dunque è sicuramente interessante vedere i risultati delle votazioni, a cui hanno partecipato in totale circa 12.000 persone.

E voi cosa ne pensate, siete d'accordo con la classifica? Da giocatori PS5 quale esclusiva Xbox vi piacerebbe poter giocare?