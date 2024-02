Helldivers 2: gli sviluppatori difendono l'uso dell'anti-cheat su Steam

Con un post pubblicato da Steam sotto forma di Q&A, il team ha risposto a tutte le critiche e le preoccupazioni della community. Per prima cosa, viene confermato che GameGuard agisce a livello del Kernel e che di fatto ciò è necessario per assicurare la sua efficacia. Viene precisato anche il DRM non rimane installato nel PC una volta disinstallato Helldivers 2, come suggerito da alcuni, e che non raccoglie nessuna informazione personale degli utenti. Inoltre, lo studio afferma che a livello di performance non ha un impatto negativo degno di nota, almeno stando ai test condotti.

Come forse saprete, una delle critiche più diffuse nelle recensioni negative di Helldivers 2 su Steam è proprio l'utilizzo di questo sistema anti-cheat che agisce sul kernel, ritenuto da molti fin troppo invasivo e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei propri dati personali.

Arrowhead Game Studios ha pubblicato un comunicato in cui difende l'inclusione dell' anti-cheat GameGuard in Helldivers 2 e spiega i motivi per cui lo studio ha deciso di implementarlo.

Perché usare un anti-cheat in un gioco cooperativo?

Arrowhead Games ha anche spiegato perché è stato necessario aggiungere GameGuard in un gioco cooperativo come Helldivers 2, ovvero un titolo in cui i giocatori non competono tra di loro.

"In primo luogo, vogliamo che tutti si divertano a giocare a Helldivers 2, con amici, ex-amici o con persone sconosciute. Abbiamo visto in alcuni nostri giochi e di altri che il cheating dilagante tende ad avere un effetto molto negativo sulla disponibilità dei giocatori a giocare, soprattutto con gli sconosciuti. Il secondo motivo è la Guerra Galattica, un enorme metagame a cui partecipano tutti i giocatori (e i client di gioco). Anche se disponiamo di altre contromisure, un client di gioco craccato potrebbe rendere più facile alterare i risultati della Guerra Galattica, il che danneggerebbe l'esperienza di tutti."

Per ribadire questo concetto, lo studio ha preso come esempio il primo Helldivers, che era sprovvisto di qualsiasi anti-cheat, dove chi barava nella propria partita irrimediabilmente comprometteva la progressione degli altri. "Quando abbiamo pubblicato Helldivers 1 su PC non era stato implementato alcun sistema anti-cheat. Poco dopo abbiamo notato che c'era un cheat in giro che concedeva 9999 campioni di ricerca. Sfortunatamente, anche a chi non barava nella stessa missione venivano concessi 9999 campioni di ricerca. Questi giocatori si sono visti rovinare l'intera progressione senza alcuna colpa. Siamo riusciti a risolvere molti di questi problemi iniziali senza ricorrere a soluzioni di terze parti, ma è stato necessario molto lavoro e la maggior parte di esso è stato fatto in modo reattivo."

Critiche o no, nel frattempo Helldivers 2 ha raggiunto quota 120.000 giocatori contemporanei su Steam, il che rappresenta di gran lunga il miglior risultato mai ottenuto da un gioco pubblicato da Sony PlayStation.