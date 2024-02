Pepper Grinder, il provato dell’avventura piratesca con trivella alla mano

L'avventura d'azione bidimensionale di Pepper ha delle premesse narrative molto semplici; è l'esecuzione a stupire. Come spesso accade nei videogiochi pubblicati da Devolver Digital, la stranezza è dietro l'angolo , e in questo caso si manifesta mediante le meccaniche associate alla nostra trivella, capace di attraversare la sabbia, uccidere i nemici di Pepper e consentirle anche di muoversi agevolmente in acqua. Abbiamo provato la demo di Pepper Grinder, comprensiva di tre livelli, e ne siamo usciti davvero soddisfatti.

Una ragazza dai capelli azzurri è distesa priva di sensi sulla spiaggia. Un gruppo di mostriciattoli, capeggiati da una piratessa col volto coperto, le ruba tutti i suoi tesori. Le resta soltanto avventurarsi alla ricerca dei perfidi Narling per recuperare ciò che è suo, e per farlo avrà un solo strumento a disposizione: una trivella di nome Grinder .

Si inizia sul semplice, imparando a saltare e a controllare Grinder per muoverci nella sabbia che sembra aver invaso questo coloratissimo mondo piratesco, deliziosamente reso in una pixel art grezza quanto basta. Pepper si rivela una protagonista agile, ma è necessario prestare attenzione agli ostacoli ambientali - tra cui rovi e vermi giganti - per evitare che il repentino azzeramento della barra della vita della giovane pirata ci rispedisca senza troppi complimenti al checkpoint più vicino.

Sabbia, acqua, roccia

Gli sviluppatori sembrano aver studiato alla perfezione il modo in cui rendere il più tattile possibile l'attraversamento delle varie sostanze da parte di Grinder e Pepper, dalla sabbia all'acqua

La demo si compone di tre livelli, completabili in circa venti minuti. Il primo e il terzo sono prevalentemente incentrati sulla sabbia, mentre nel secondo ci troviamo a percorrere spesso delle distese marine. In tutti i casi Grinder è essenziale per sconfiggere i nemici, guadagnare lo slancio giusto per coprire distanze anche piuttosto considerevoli e giungere quindi alla fine del livello, possibilmente dopo aver recuperato il maggior numero di gemme e di monete possibile. Le monete, in particolare, sono a volte difficili da trovare, e forniscono un'ottima scusa per rigiocare nuovamente i livelli partendo dalla mappa di gioco, disegnata come una vera e propria mappa del tesoro di un pirata.

Le musiche incalzanti accompagnano un gameplay che vuole essere trascinante, anche se nella demo, per forza di cose, il giocatore viene accompagnato in un percorso di apprendimento che impedisce a Pepper Grinder di mostrarsi in tutta la sua potenziale freneticità. In base a quanto visto e alla struttura della mappa, è facile pensare che saranno presenti biforcazioni e strade alternative, magari da aprire man mano guadagnando nuove abilità per Grinder, che - questo lo sappiamo già - potrà essere arricchita con nuovi pezzi.

Oltre ai tre livelli giocabili, abbiamo potuto anche visitare un negozio in cui Pepper può utilizzare le sue sudate monetine per acquistare oggetti di cura che riempiranno la sua barra della vita e sticker per creare simpatici diorami fatti con Pepper, Grinder, i nemici e vari elementi tratti dai livelli di gioco. Resta da capire se, con il passare del tempo, il negozio si arricchirà di elementi ulteriori.