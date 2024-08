Dune: Awakening si mostra con un video gameplay di 27 minuti

Il filmato è fondamentalmente una versione molto estesa del trailer pubblicato pochi giorni fa e che offre una panoramica dei vari elementi principali del gioco. All'inizio possiamo vedere in azione l'editor di creazione del nostro protagonista, che come da prassi permette di personalizzare a piacimento il sesso, il volto, la carnagione, l'acconciatura vari particolari della corporatura. Una volta completata questa fase, grazie a un dialogo con opzioni di risposta multiple è possibile scegliere le origini del proprio personaggio.

Se il trailer panoramico di Dune: Awakening mostrato in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom non vi è bastato, sarete felici di sapere che Funcom ha pubblicato un video gameplay di 27 minuti con il commento del team di sviluppo.

Combattimenti, crafting ed esplorazione

Successivamente vediamo le fasi iniziali dell'avventura. Il nostro protagonista, abbandonato e senza mezzi per difendersi, inizia a esplorare l'inospitale pianeta di Arrakis. Vengono mostrate anche sequenze di gameplay di fasi più avanzate, che mettono in risalto le meccaniche legate ai combattimenti con armi fuoco a fuoco e abilità speciali di vario genere, nonché al sistema di crafting di edifici, strumentazione e mezzi di trasporto. A tal proposito, oltre all'orniottero visto anche nel precedente trailer, stavolta possiamo viene mostrato l'utilizzo di una pratica moto cingolata per due giocatori utile per spostarsi velocemente nel deserto.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Dune: Awakening sarà disponibile su PC nei primi mesi del 2025, con a seguire le versioni PS5 e Xbox Series X|S, al momento sprovviste di una finestra di lancio indicativa.