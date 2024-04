PlayStation Plus: i giochi “gratis” per PS4 e PS5 di aprile sono disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che come da prassi a partire da oggi gli iscritti a PlayStation Plus di qualunque livello possono riscattare e aggiungere alla propria collezione i giochi PS4 e PS5 del tier Essential di aprile 2024 senza costi aggiuntivi.

Una panoramica delle nuove aggiunte di aprile

Immortals of Aveum

Immortals of Aveum è un action shooter in prima persona nel quale controlliamo un guerriero specializzato nella magia, che combinavarie tipologie di incantesemi per fare piazza pulita dei nemici con potenti attacchi. Pur non avendo riscosso un grande consenso di critica e pubblica, ecco la nostra recensione di Immortals of Aveum, potreste sfruttare il PlayStation Plus per dargli una chance.

Minecraft Legends è uno spin-off del celebre gioco di Mojang e Microsoft che combina azione e strategia, in cui i giocatori dovranno guidare i loro alleati in battaglie per difendere il Sopramondo dall'invasione dei Piglin. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Minecraft Legends.

Skul: The Hero Slayer, è un action platform 2D in stile metroidvania, in cui controlliamo Skul, uno scheletro sopravvisuto all'attacco degli "eroi" al castello demoniaco del suo padrone e che ora cerca vendetta. Si tratta di un gioco sicuramente molto valido, come spiegato nella nostra recensione.

Che ne pensate dei nuovi giochi in regalo con il PlayStation Plus ad aprile? Siete soddisfatti o non rientrano nei vostri gusti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.