L'annuncio di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass arriverà oggi, ecco a che ora

A quel punto sarà finalmente ufficiale: avremo Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass dal day one e sarà interessante capire se e quanto questa fondamentale aggiunta al catalogo del servizio Microsoft spingerà gli abbonamenti.

L'indirizzo della pagina termina infatti con "play-call-of-duty-black-ops-6-day-one-game-pass/", che sembra piuttosto esplicativo , sebbene al momento il post non sia ancora visibile: come detto, dovrebbe andare online a partire dalle 16.00.

Fervono i preparativi

Il post di Tom Warren arriva a qualche ora dalla notizia della notifica dell'app ufficiale di Xbox in merito all'arrivo di Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass al lancio, che abbiamo riportato stamattina.

L'orario indicato dal giornalista per la pubblicazione dell'annuncio, non a caso, è lo stesso fissato per il trailer live action di Call of Duty: Black Ops 6, che si occuperà di introdurre i personaggi e l'ambientazione di questo nuovo episodio, che come sappiamo ci catapulterà nella Guerra del Golfo.

Stando così le cose, arriveremo alla presentazione ufficiale di Black Ops 6, attesa per il 9 giugno, con le idee già chiare e una strategia definita, che non ribalterà le regole osservate finora da Microsoft per quanto concerne l'arrivo dei giochi first party su Game Pass.