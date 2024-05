MultiVersus: ecco le modifiche per valute e Battle Pass, il primo gratis per i giocatori della beta

Per prima cosa, i giocatori che hanno preso parte alla beta del gioco in precedenza (tra luglio 2022 e giugno 2023) riceveranno il Premium Battle Pass della Stagione 1 gratuitamente , che include il personaggio Jason Voorhees (il serial killer di Venerdì 13), che potranno ottenere effettuando il log-in al gioco entro l'11 giugno. Inoltre, otterranno la skin commemorativa "Snow Suit" per Finn, una versione speciale del ringout "Rising Stars" e il pacchetto annunciatore "Banana Guard". Questi ultimi bonus non hanno una data di scadenza.

Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale di MultiVersus , gli sviluppatori di Player First Games hanno spiegato in che modo hanno modificato il sistema di monetizzazione e il Battle Pass del gioco in vista della versione completa in uscita la prossima settimana.

I cambiamenti per il Battle Pass e microtransazioni

Il nuovo sistema di valute del Battle Pass

Per quanto riguarda le modifiche al Battle Pass di MultiVersus, gli sviluppatori affermano che ora è possibile ottenere, sia con la versione gratuita che con quella a pagamento, "oggetti di maggiore valore" come effetti ringout, varianti dei personaggi, pose da provocazione e valuta di gioco, inclusa quella premium Gelamium. Un'altra novità riguarda la durata del Battle Pass. Quello della Stagione 1 durerà otto settimane, con il livello finale del pass ripetibile, in modo tale che i giocatori possano continuare a ottenere ricompense anche una volta raggiunta la fine del percorso del pass.

In precedenza il Gleamium poteva essere ottenuto principalmente pagando con soldi reali, il che aveva generato malumore tra i giocatori, considerando che alcune delle skin in vendita potevano arrivare a costare tra i 15 e i 20 dollari. Al contrario ora è possibile ottenerlo anche con i livelli gratuiti del Battle Pass e tramite eventi a tempo limitato. È stata eliminata invece l'altra valuta premium disponibile in precedenza, ovvero l'Oro, con i giocatori della beta che riceveranno "cosmetici commemorativi" in base a quanto ne avevano da parte.

In cambio sono state aggiunte tre nuove valute non-premium, ovvero i gettoni Fighter (per sbloccare nuovi personaggi), Perk (servono per sbloccare i perk) e Prestige (che si ottengono tramite le skin e gli oggetti sbloccati e servono per ottenere cosmetici ancora più rari).

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che MultiVersus sarà disponibile a partire dal 28 maggio su PC e console. Pochi giorni fa sono stati svelati due nuove personaggi con un trailer cinematografico.