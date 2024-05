Kingdom Come: Deliverance 2, un video making of mostra la creazione del primo trailer ufficiale

Chiaramente se ancora non avete visto il trailer, vi suggeriamo di recuperalo il prima possibile . Nel filmato making of, Petr Pekař, cinematic director spiega il lavoro dietro la realizzazione del video in questione e di tutte le sequenze cinematografiche di Kingdom Come: Deliverance 2, nel mentre sullo sfondo possiamo vedere i vari step, dalle registrazioni in motion capture (ovvero le riprese con attori e stuntman reali), passando alla conversione in sequenze digitali e tutto il lavoro di editing, fino al risultato finale.

In attesa della settimana del Summer Game Fest e le altre conferenze estive, dove con tutta probabilità emergeranno nuovi dettagli su Kingdom Come: Deliverance 2 , i ragazzi di Warhorse Studios hanno pubblicato un filmato dietro le quinte dove viene mostrata la realizzazione del primo trailer ufficiale del gioco.

I passi in avanti fatti dallo studio

Nel filmato Pekař afferma inoltre che gli sviluppatori hanno fatto dei passi in avanti per le cutscene dal punto di vista dell'illuminazione cinematografica, gli effetti atmosferi e la composizione, così come per atmosfere ed effetti sonori, tutto con l'obiettivo di far sentire il giocatore come se stesse vivendo in prima persona gli eventi di questo realistico mondo medievale.

C'è anche spazio per qualche piccola curiosità. Ad esempio, le scene con personaggi a cavallo sono state realizzate riprendendo degli attori mentre cavalcano... delle comunissime sedie di plastica. Il motivo? Semplicemente "il problema con i cavalli è che non entrano bene nell'ascensore e hanno la tendenza a fare molta cacca". Non fa una piega.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 sarà disponibile nel corso del 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima con tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR medievale di Warhorse Studios.