The Division: Heartland, spunta un video di gameplay del gioco cancellato da Ubisoft

Nelle scorse ore è spuntato in rete un video di gameplay che mostra in azione The Division: Heartland, lo sparatutto della serie Tom Clancy's di cui Ubisoft ha annunciato la cancellazione alcuni giorni fa.

Come riportato, la casa francese ha deciso di accantonare il progetto per concentrarsi su poche produzioni più importanti, come ad esempio Assassin's Creed Shadows, presentato con un trailer alcuni giorni fa, oppure il chiacchierato Far Cry 7 con Cillian Murphy nel ruolo del villain.

Le sequenze trafugate di Heartland sembrano provenire dalle fasi iniziali del gioco, fra tutorial e cutscene che vanno a inquadrare narrativamente il personaggio che stiamo controllando. In generale le similitudini con The Division sono palesi, com'era lecito attendersi.