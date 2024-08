Final Fantasy 16 per PS5 è in sconto per la Gaming Week di Amazon Italia

Tramite Amazon Italia, in occasione della Gaming Week, è possibile acquistare in promozione una copia di Final Fantasy 16 per PS5. Il gioco d'azione di Square Enix è in sconto a 32,99€ in versione standard. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano è 38.48€, mentre il prezzo più basso recente è stato 35.40€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, se contiamo la promozione esclusiva per gli abbonati Prime del Prime Day di luglio, ma è il migliore proposto per tutti gli altri. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.