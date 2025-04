Resta invece valido il dettaglio relativo alla mancanza di eventuali DLC ed espansioni : le Nintendo Switch 2 Edition sono di fatto delle remaster ma non si pongono alla stregua delle Complete Edition, dunque non includeranno i contenuti scaricabili a pagamento.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 non include l'Expansion Pass

"Le versioni fisiche delle Nintendo Switch 2 Edition includeranno il gioco originale per Nintendo Switch e il pacchetto di aggiornamento all'interno della stessa scheda", ha spiegato il portavoce, aggiungendo però che alcuni publisher potrebbero decidere di gestire diversamente le loro Nintendo Switch 2 Edition e di inserire semplici codici per il download all'interno delle confezioni fisiche.

Fin dall'annuncio di queste remaster, avvenuto nel corso del Nintendo Direct del 2 aprile, ci sono state delle incertezze in merito alle modalità di fruizione dei contenuti legati all'opera di rimasterizzazione, e proprio per questo si è reso necessario un intervento chiarificatore da parte dell'azienda giapponese.

Le Nintendo Switch 2 Edition dei giochi non richiederanno download , dunque all'interno delle schede saranno già presenti anche gli aggiornamenti e non sarà necessario scaricare dati aggiuntivi: lo ha confermato un portavoce di Nintendo.

I prezzi, tuttavia, fanno discutere

Nintendo Switch 2 costa davvero troppo? La console di per sé no, ma durante la sua presentazione ufficiale abbiamo capito che determinate strategie portate avanti dalla casa di Kyoto, su tutte quella di non abbassare mai i prezzi ufficiali, si sono ora trasformate in un fardello ancora più pesante per gli utenti.

Basti fare l'esempio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pubblicato nel 2017 eppure ancora in vendita al prezzo ufficiale di 69,99€, che nella Nintendo Switch 2 Edition diventano 79,99€: praticamente il prezzo pieno di PS5 e Xbox Series X|S, ma per la remaster di un gioco uscito otto anni fa.