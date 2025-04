The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 non include l'Expansion Pass

È ufficiale: la Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild non include l'Expansion Pass e i suoi contenuti, che rimangono dunque disponibili unicamente a pagamento anche per chi acquista la nuova (e più costosa) versione della straordinaria avventura.

La notizia arriva direttamente dal My Nintendo Store e conferma ciò che gli utenti già immaginavano, e cioè che l'edizione aggiornata del gioco si limiterà a includere i miglioramenti tecnici garantiti da Nintendo Switch 2, ma non si porrà come una sorta di Complete Edition sul piano dei DLC.

Come sappiamo, l'Expansion Pass di Breath of the Wild include il pacchetto Le Prove Leggendarie, con le sue sfide extra, e l'espansione La Ballata dei Campioni, che introduce una nuova missione a base narrativa oltre a un dungeon inedito e nuovi santuari.

Considerata questa scelta, diamo per scontato che anche tutte le altre Nintendo Switch 2 Edition già annunciate adotteranno il medesimo approccio, includendo dunque il solo aggiornamento tecnico per sfruttare le capacità della nuova console.