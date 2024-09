Lo State of Play di Sony ha il compito di "risolvere" la delusione per PS5 Pro: quali sono i giochi necessari?

La data però è quasi secondaria, ciò che veramente conta ora è cosa sarà mostrato . Se fino a poco tempo fa semplicemente sentivamo il bisogno di avere un'idea più precisa di cosa possiamo aspettarci da PlayStation da ora in avanti, in questo momento sembra necessario ricevere delle rassicurazioni che confermino che la compagnia abbia qualcosa per ingraziarsi il pubblico dopo i più recenti scivoloni.

Sono giorni densi di rumor questi (e quando non lo sono, direte voi) ma nello specifico si parla tra le varie di un nuovo State of Play , il classico evento videoludico di Sony Interactive Entertainment. A settembre è quasi un appuntamento scontato, ma fino a una conferma ufficiale non possiamo fare altro se non fare affidamento sulle voci di corridoio, che puntano il dito verso la fine del mese, parlando alle volte del 20 settembre e altre volte del 24 settembre.

Astro Bot ci insegna che basta un buon gioco

Iniziamo con Concord, il fallimentare sparatutto ad eroi che è durato una settimana prima di essere chiuso. Poi, recentissimi, l'annuncio di PS5 Pro - scontata da mesi se non anni - che si è rivelata essere una console costosissima (soprattutto se si ha bisogno di un lettore ottico, venduto a parte) e non poi così interessante dal punto di vista puramente tecnologico (sebbene questo fosse atteso).

Un grafico che mostra il sentimento dei fan verso Sony

Nel mezzo c'è stato Astro Bot, che ha scaldato i cuori e ha ricordato che dalle fucine di Sony possono assolutamente uscire prodotti di qualità e meritevoli dei soldi degli appassionati. I meme come quello qui sopra sono un facile esempio di come i fan stanno vivendo la situazione. Proprio Astro Bot e la reazione del pubblico dimostrano che alla fine può veramente bastare un valido videogioco d'impatto per scatenare l'eccitazione generale e cambiare il sentimento verso la compagnia in positivo.

La domanda chiaramente cosa serva e cosa può effettivamente essere mostrato. Uno dei nomi che Sony potrebbe mettere in campo per spostare l'attenzione del pubblico è un seguito di Ghost of Tsushima. Quattro anni dopo la pubblicazione del primo gioco, Sucker Punch potrebbe assolutamente avere tra le mani almeno un teaser trailer. Il nuovo progetto di Cory Barlog presso Santa Monica è un'incognita, ma il nome dello sviluppatore insieme a un teaser molto breve potrebbe bastare a far sperare i fan. Anche il nome di Naughty Dog aiuterebbe a far urlare di gioia molti utenti, ma dopo anni spesi inutilmente su un GaaS di The Last of Us abbandonato prima della pubblicazione abbiamo il sospetto non ci sia altro di pronto da mostrare. Oppure Bend Studio potrebbe spuntare finalmente fuori per dirci qual è la sua nuova IP, dopo Days Gone, e magari colpire tutti così come Sucker Punch aveva stupito con Ghost of Tsushima.

Diteci, quindi, se ritenete di essere delusi dall'attuale situazione di PlayStation, quali sono i giochi che vi permetterebbero di ritornare ad apprezzare la direzione della società giapponese?