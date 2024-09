Frostpunk 2 si mostra con la sequenza introduttiva e un trailer con undici fatti

11 bit studios ha pubblicato la sequenza introduttiva di Frostpunk 2 e un trailer con undici fatti sul gioco, che come sappiamo sarà disponibile fra pochi giorni: la data di uscita è fissata al 20 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'introduzione cinematografica di Frostpunk 2 mostra un uomo anziano, costretto su di una sedia a rotelle, rimuginare di come abbia guidato la città e i suoi abitanti nel mezzo di un periodo assolutamente disperato, facendo sì che la gente riuscisse a sopravvivere nonostante il mondo intorno fosse completamente morto.

Ora però quella stessa città ha espresso il chiaro bisogno di espandersi e di crescere, come accade da sempre nella storia dell'uomo, e ciò si traduce in bisogni aumentati, problemi imprevisti, incomprensioni e contrasti fra i cittadini, fazioni contrapposte e non solo.

Fuori dai confini ci sono tante cose da scoprire e da esplorare, e lo faremo appunto in Frostpunk 2, costruendo eventualmente insediamenti e colonie nell'ambito di una corposa modalità single player narrativa o all'interno di modalità alternative, con anche il supporto per le mod.