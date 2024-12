C'è un falso avvocato di Nintendo in circolazione, che sta terrorizzando gli youtuber

Nintendo è famosa per la forza con cui difende le sue proprietà intellettuali. Gli "avvocati di Nintendo" sono diventati quasi dei personaggi dell'industria, tale è la loro attività contro chiunque minacci gli affari della casa di Mario o rischi di svalutare in qualche modo il valore delle sue serie. Nessuno si salva dall'azione degli studi legali al soldo della compagnia: tra sviluppatori amatoriali e youtuber. Immaginiamo che sia questo il motivo che ha reso facile la vita a un falso avvocato di Nintendo che sta terrorizzando gli youtuber con avvisi di violazione di copyright, facendogli rimuovere dei video.

Un falso pericoloso

Un esempio è il caso dello YouTuber Dominik "Domtendo" Neumayer. Dopo aver pubblicato alcuni video su The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Domtendo ha ricevuto due notifiche di violazione di copyright. Le notifiche provenivano da qualcuno che affermava di far parte della compagnia giapponese e lo hanno portato a rimuovere diversi contenuti dal suo canale, per evitare problemi legali.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Con il passare dei mesi, però, Domtendo ha iniziato a sospettare che qualcosa non andasse. C'era qualcosa di strano nel modo di scrivere del presunto rappresentante legale di Nintendo. Inoltre, l'indirizzo email da cui provenivano i messaggi non sembrava autentico. Tuttavia, le notifiche di violazione del copyright e i messaggi erano stati chiaramente approvati da YouTube, quindi Domtendo era un po' riluttante ad approfondire la questione.

Alla fine, la curiosità di Domtendo ha avuto la meglio, e ha iniziato a contattare altri amici YouTuber, oltre a Nintendo stessa. Ne è seguita una lunga serie di scambi che ha portato alla grande rivelazione: Domtendo stava effettivamente parlando con un impostore, abbastanza abile da ingannare YouTube facendogli credere che fosse un vero avvocato di Nintendo. In altre parole, qualcuno era riuscito a spaventare Domtendo al punto da fargli rimuovere contenuti che non era obbligato a eliminare e facendogli anche ottenere due avvisi sul suo account.

YouTube e Nintendo sono ora a conoscenza dell'impostore, e Domtendo è ufficialmente fuori pericolo. Tuttavia, non si può dire che tutto sia risolto poiché l'impostore, non ancora individuato, è riuscito a superare i controlli di YouTube, causando dei grossi problemi.