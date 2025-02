I rivenditori non sanno nulla di prezzo o data di uscita di Nintendo Switch 2, dice un ex-Nintendo

Considerando comunque come Nintendo sia una compagnia piuttosto metodica, è probabile che l'atteggiamento sia rimasto lo stesso e che la casa di Kyoto stia mantenendo ancora il segreto per quanto riguarda il prezzo preciso a cui verrà venduto Nintendo Switch 2 al lancio.

L'affermazione del soggetto in questione è da prendere in considerazione perché si tratta di un ex-responsabile del reparto vendite e retail, dunque si suppone abbia avuto molto a che fare con i rapporti con i rivenditori, sebbene forse non abbia conoscenza diretta della situazione attuale riguardante Nintendo Switch 2.

Un ex-dipendente di Nintendo è stato recentemente intervistato all'interno del podcast Kit & Krysta, riferendo la propria visione sui leak che emergono riguardanti Nintendo Switch 2 e affermando, in particolare, che i rivenditori probabilmente non sanno nulla di data di uscita e prezzo della console .

Inutile considerare i leak che emergono dai rivenditori?

L'affermazione dell'ex-Nintendo di fatto smentirebbe le varie segnalazioni sui possibili prezzi emersi da parte di vari rivenditori, che in effetti andrebbero presi sempre come dei placeholder senza base reale ma che, in certi casi, possono riferire quantomeno le aspettative degli attori del mercato su questi aspetti della console.

Nintendo Switch 2

Di fatto, secondo questo "Sean", ex-dipendente della divisione vendite e rivenditori di Nintendo, questi ultimi non sanno praticamente nulla di data di uscita e prezzo di una nuova console della compagnia prima che questa venga effettivamente annunciata e presentata nel dettaglio al pubblico.

"Niente, niente... certamente non il prezzo, quasi certamente non una data di lancio che non sia un trimestre", ha riferito l'ex-Nintendo interrogato su quello che i rivenditori potrebbero effettivamente sapere di Nintendo Switch 2.

"Mi fa sempre ridere vedere questi articoli come Walmart Canada dice che il prezzo sarà questo", ha aggiunto, "Walmart Canada è l'ultima persona che lo saprà". In definitiva, tutte le informazioni arriveranno probabilmente dal Direct dedicato a Nintendo Switch 2, fissato per il 2 aprile 2025 alle 15:00.