Sifu a sconto su PS5 e PS4 nella nuova Promo della Settimana su PlayStation Store

Con gli sconti iniziati su PlayStation Store parte anche una nuova Promo della Settimana, che in questo caso è dedicata a Sifu, l'esclusiva console PS5 e PS4 da parte di Sloclap, considerato uno degli indie di maggiore interesse usciti nel 2022.

Sifu può dunque essere acquistato a sconto a questo indirizzo su PlayStation Store: il prezzo attuale è di 27,99 euro per l'edizione Standard, invece dei 39,99 euro richiesti normalmente.

Si tratta dunque di un'occasione interessante per giocare questo particolare action tutto incentrato su una riproduzione piuttosto realistica, anche se ovviamente parossistica, delle arti marziali.

In Sifu interpretiamo infatti un allievo di Kung Fu alla ricerca di vendetta contro gli assassini della sua famiglia.

Si tratta di un gioco dotato di un sistema di combattimento estremamente tecnico e impegnativo, che richiede dunque una notevole dedizione ai giocatori per poter essere controllato appieno e per arrivare ai livelli più avanzati, visto che la sfida diventa subito piuttosto impervia e richiede un approccio tattico e riflessi molto pronti.

La promozione è valida da oggi fino all'8 settembre 2022, dunque una settimana, e si affianca agli sconti in corso su PlayStation Store con la promo Divertimento Continuo. Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sifu, dove il titolo è stato valutato decisamente bene.