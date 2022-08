PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con la promo Divertimento Continuo

Su PlayStation Store è partita una nuova promozione, Divertimento Continuo, che include interessanti offerte sui giochi PS5 e PS4, con particolare riferimento alle edizioni speciali ma non solo. A una rapida occhiata quali sono i titoli più accattivanti?

C'è Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (PS5 e PS4, 29,99€ anziché 59,99) a metà prezzo: un'ottima notizia per chi voleva rivivere le emozioni della saga tagata Rockstar Games, ma era in attesa di un forte sconto.

L'horror game The Quarry viene proposto con una riduzione del 33%, dunque a 50,24€ anziché 74,99 nella versione PS5 e 46,89€ anziché 69,99 nella versione PS4, e anche questa promozione farà felice qualcuno, nella fattispecie i fan delle avventure in stile film interattivo di Supermassive Games.

Per gli appassionati di velocità c'è F1 22 in offerta con il 35% di sconto, disponibile per l'acquisto a 51,99€ anziché 79,99 su PS5 e a 45,49€ anziché 69,99 su PS4: si tratta di una nuova, solida edizione per il racer su licenza ufficiale FIA, con tutte le gare e i piloti dell'ultima stagione di Formula Uno.

Se invece preferite l'azione e le atmosfere tese di una notte all'insegna degli spiriti del folklore giapponese, c'è Ghostwire: Tokyo a metà prezzo: 34,99€ anziché 69,99 per l'avventura in prima persona sviluppata da Tango Gameworks.

Potete consultare la lista completa dei giochi PS5 e PS4 in offerta visitando questa pagina del PlayStation Store.