Xbox terrà una presentazione al Tokyo Game Show 2022, ecco data e ora del livestream

Xbox terrà una presentazione specifica per il Tokyo Game Show 2022, con un livestream diventato ormai una sorta di tradizione per l'evento, fissato per il 15 settembre alle ore 11:00 italiane.

Difficile che possano emergere enormi novità dall'evento in questione, visti anche i precedenti, tuttavia proprio sulla base di questi possiamo aspettarci qualche annuncio su giochi giapponesi in arrivo su piattaforma Xbox, dunque sarà comunque da tenere sott'occhio.

Il livestream di Xbox dal Tokyo Game Show 2022 verrà trasmesso sul canale YouTube di Xbox e su quello ufficiale del TGS 2022, dunque l'appuntamento è fissato su tale fonte alle ore 11:00 del 15 settembre, ma ovviamente lo seguiremo e riporteremo tutte le notizie più rilevanti che emergeranno dalla presentazione.

È da tempo che Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, ribadisce la volontà di rendere la piattaforma Xbox più rilevante nel panorama nipponico rispetto a quanto lo sia stata negli anni passati, dunque è lecito aspettarsi qualche novità interessante sul fronte delle produzioni nipponiche.

Xbox al TGS 2022

Ovviamente la strada da fare in questa direzione è ancora lunga, ma tra i risultati sopra le aspettative di Xbox Series X|S sul mercato e il lancio di Xbox Game Pass in Giappone qualcosa si sta muovendo in questo senso, dunque ci sono buone prospettive sull'ampliamento del catalogo nipponico su Xbox.

Per il momento, l'annuncio ufficiale del livestream parla di "aggiornamenti su giochi annunciati di Xbox Game Studios e titoli che verranno lanciati da sviluppatori partner che ci auguriamo possano far piacere ai giocatori in Giappone, in Asia e nel resto del mondo", dunque sarà comunque un evento interessante da seguire.