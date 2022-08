Zero Escape: Zero Time Dilemma è disponibile da oggi su Xbox Series X|S e Xbox One

Zero Escape: Zero Time Dilemma arriva finalmente anche su Xbox Series X|S e Xbox One, disponibile da oggi, proseguendo nella proposta dei giochi di Kotaro Uchikoshi che evidentemente hanno trovato una nuova casa sulle piattaforme Microsoft.

Zero Escape: Zero Time Dilemma è uscito originariamente nel 2016 su Nintendo 3DS e PC, poi l'anno successivo è giunto su PS4 e solo oggi arriva anche su Xbox One e Xbox Series X|S, rinnovando dunque la collaborazione tra Spike Chunsoft e Microsoft, in particolare per quanto riguarda i giochi di Kotaro Uchikoshi.

Anche in questo caso si tratta di un'avventura narrativa in stile escape room dai toni alquanto inquietanti, in cui il giocatore è chiamato a risolvere dei puzzle in situazioni di notevole pericolo e facendo parte di una sorta di gioco sadico chiamato Decision Game, a cui 9 personaggi sono costretti a prendere parte da un misterioso figuro chiamato Zero.

Zero Escape: Zero Time Dilemma è di fatto un seguito di Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, che si trova all'interno del catalogo di Xbox Game Pass con il pacchetto Zero Escape: The Nonary Games che comprende il suddetto titolo e anche Zero Escape: Virtue's Last Reward.

Sempre all'interno delle produzioni di Kotaro Uchikoshi, che hanno tutte la caratteristica di fondere elementi da avventura grafica con una narrazione dominante in stile Visual novel, ricordiamo anche la recente uscita di AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative.