Half-Life 3: spuntati online degli artwork di Valve

Emersi online alcuni artwork di Half-Life 3 creati da Valve, che mostrano come avrebbe potuto essere il gioco, più precisamente quali scenari siano stati presi in considerazione e alcuni nuovi nemici. A pubblicarli è stato Tyler McVicker sul suo canale YouTube, che li ha ottenuti da un collezionista di materiale relativo a Valve, che li ha avuti a sua volta da una fonte interna allo studio, probabilmente un ex sviluppatore o un ex dipendente. Si tratta di disegni stampati, che l'amico di McVicker ha opportunamente scansionato, ottenuti nel periodo in cui Valva ha cambiato i suoi uffici.

Come potete vedere dal filmato, gli artwork sono molti e potrebbero essere legati non solo ad Half-Life 3, ma anche ad Half-Life 2: Episode Three e a una versione preliminare di Half-Life: Alyx.

Half-Life 3 è uno dei grandi misteri della storia dei videogiochi. Dopo il successo di Half-Life 2, e dei primi due capitoli della serie episodica, tutti pensarono che fosse scontato l'arrivo di almeno un terzo capitolo che concludesse la storia di Gordon Freeman. Invece Valve, dopo più di vent'anni, ha fatto scendere una cortina fumogena sul gioco, rotta solo dal lancio dell'episodio per visori VR con protagonista Alyx.

Comunque sia, guardando gli artwork appare chiara l'idea di ambientare il terzo episodio in un mondo più desolato di quello visto nel secondo. Tra combine mutati e aree desertiche, sembra di trovarsi davanti a uno scenario post apocalittico.

Gli artwork comunque non riguardano solo Half-Life 3, ma mostrano anche un'immagine di Alyx e Dog, che fa pensare al fatto che Valve avesse in mente da tempo di realizzare uno spin-off del gioco con Alyx, e mostrano alcuni nemici inediti di Left 4 Dead 2.