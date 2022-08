Justice League: Warner si è pentita di aver dato l'ok a Zack Snyder per la sua versione

Se potesse, probabilmente Warner Bros. non darebbe più l'ok al regista Zack Snyder per la sua versione del film Justice League. La compagnia e l'artista hanno discusso per anni per il progetto, e alla fine si è deciso di ascoltare la voce dei fan, che chiedevano di vedere il Justice League che aveva in mente Snyder dopo quello, considerato pessimo, di Joss Wheadon.

In ultima istanza il film è stato un successo, con più di 2,2 milioni di spettatori che lo hanno scelto nel week-end di apertura. All'interno di Warner però. pare che le recriminazioni non manchino.

Stando a quanto riportato da Variety, lo studio si è pentito di aver dato la luce verde al film. Secondo molti interni, quella decisione fu un errore: "Privatamente, gli addetti ai lavori dello studio si sono lamentati del fatto che "Zack Snyder's Justice League" non sarebbe mai dovuto esistere. Invece di mettere a tacere l'incessante campagna online per #ReleasetheSnyderCut, il lungometraggio di quattro ore di HBO Max ha solo dato ulteriore forza ai fan dello Snyderverse, contro la leadership dello studio in generale e della DC in particolare.

Insomma, la versione di Zack Snyder di Justice League avrebbe indebolito la dirigenza di Warner, facendola apparire come la cattiva delle situazione. Così, quello che per i fan e Snyder è stato un successo, per Warner è diventato quasi un motivo di vergogna.

Ma non solo, perché questa infausta decisione ha dato più potere ai fan, che ora credono di poter ripetere con altri film. Ad esempio è già partita una campagna per avere una versione di Ayer del primo Suicide Squad. Tanto per fare un altro esempio, c'è chi ha iniziato a chiedere due seguiti per Justice League. Insomma, gli hashtag vanno moltiplicandosi e in tanti temono che sia stato aperto il classico vaso di Pandora.