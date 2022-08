The Last of Us Parte 1, nuovo video confronto con il gameplay della remaster PS4

The Last of Us Parte 1 è protagonista di un nuovo video confronto con il gameplay della remaster PS4, realizzato in questo caso dallo youtuber Cycu1 sulla base delle sequenze pubblicate da Sony nella giornata di ieri.

L'autore del filmato ha insomma preso il gameplay da 7 minuti di The Last of Us Parte 1 e lo ha montato di fianco alle stesse scene dell'edizione rimasterizzata uscita nel 2014, così da evidenziare le differenze.

Purtroppo l'approccio all'azione nei primi minuti è completamente diverso, con Joel che affronta i nemici a viso aperto anziché utilizzando arco, frecce e coltello, ma le sequenze predefinite risultano perfettamente comparabili.

Che dire? Il lavoro effettuato su tutti gli asset del gioco risulta evidente, il sistema di illuminazione appare sostanzialmente più realistico, le animazioni sono migliori e, in generale, la direzione artistica compie scelte molto diverse.

Vale dunque la pena di acquistare questo remake anche se abbiamo già giocato la remaster, magari da poco? La risposta arriverà fra qualche ora, quando scadrà l'embargo per le recensioni di The Last of Us Parte 1.