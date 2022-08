Tokyo Game Show VR 2022 annunciato con Kojima Productions, Capcom, Square Enix e molti altri

L'organizzazione del Tokyo Game Show ha annunciato un nuovo evento legato dedicato alla realtà virtuale: il Tokyo Game Show VR 2022 che si svolgerà sempre tra dal 15 al 18 settembre. Per il momento molti dettagli sono ancora, volutamente, avvolti nel mistero, ma sappiamo già che parteciperanno Kojima Productions, Capcom, Square Enix, Sega, Bandai Namco e altri grandi nomi dell'industria videoludica giapponese.

Il sito ufficiale del TGS VR 2022 riporta una descrizione criptica, da cui intuiamo che sarà un evento decisamente diverso dal solito:

"La sede del TGS VR nel 2022 è Makuhari Messe. Ma il giorno dell'inaugurazione ci sarà una sala vuota e un grosso buco nel pavimento. Perché non c'è niente in sala? Cosa c'è in fondo a questo buco profondo? Scopri il futuro al "GAME STOPE""

Il comunicato ufficiale diramato dalla Japanese Computer Entertainment Supplier's Association offre qualche dettaglio in più, ma senza sbottonarsi troppo, spiegando che il setting della manifestazione sarà un "dungeon" in cui vivere "avventure emozionanti", con l'obiettivo di "offrire un'esperienza che è possibile solo in un mondo virtuale, dove lo show stesso può essere goduto allo stesso modo di un gioco", con il tema che sarà "tuffarsi nell'ignoto e partire per un'avventura".

Come accennato in apertura all'evento parteciperanno tanti nomi di spicco dell'industria videoludica giapponese, ecco l'elenco dei partecipanti:

Capcom

Koei Tecmo Games

Kojima Productions

Konami

Square Enix

Sega

Atlus

Bandai Namco

ImaCreate

Cover

CharacterBank

Gugenka

Pole To Win

Metaani

Confermati anche degli stand per la visual novel Dyschronia: Chronos Alternate, Magic: The Gathering e uno riservato al ministero dell'ambiente.

Insomma, il TGS VR 2022 sulla carta sembrerebbe un appuntamento decisamente interessante. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it seguirà con attenzione l'evento, pronta riportare sulle nostre pagine le novità più interessanti della manifestazione con notizie e articoli di approfondimento.

Rimanendo in tema Tokyo Game Show 2022, Capcom ha confermato che parteciperà con due eventi in programma, uno dei quali dedicati a Street Fighter 6.