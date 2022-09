Unieuro Esports Series – Legends cup: date, montepremi e dettagli del torneo di League of Legends

Unieuro ha svelato tutti i dettagli sul torneo Unieuro Esports Series - Legends cup, indicando su quale gioco è basato, le date di attività del torneo, il montepremi complessivo di ogni cup e chi sarà parte dell'evento, tra caster, talent e host. Si tratta di un torneo 2 contro 2 che ci terrà compagnia ogni settimana a partire dal 17 settembre.

Andando più nel dettaglio, viene spiegato che il torneo Unieuro Esports Series - Legends cup sarà dedicato a League of Legends (modalità Aram 2 vs 2). Per iscrivervi, dovete andare a questo indirizzo.

Le date delle varie cup dell'Unieuro Esports Series - Legends cup sono invece le seguenti:

Sabato 17 settembre

Sabato 24 settembre

Sabato 1 ottobre

Sabato 8 ottobre

Il montepremi complessivo sarà di 20.000€ in buoni Unieuro (5.000€ a cup). I Caster saranno Slim0 e Sarengo, ma troveremo altri talent come Allerendys, Nannitwitch, Fierik e Brizz94. L'host dell'evento è Raiden dei PlayerInside.

Unieuro afferma: "Obiettivo di Unieuro è quello di posizionarsi nel mondo gaming/esport promuovendo un torneo su uno dei titoli più giocati in Italia e nel mondo, League of Legends. Un torneo con content creator e giocatori di alto calibro, conosciuti in tutto il panorama italiano di LoL, un montepremi di altissimo valore e la possibilità per i player di tutti Italia di sfidare i loro influencer preferiti." I partner dell'iniziativa sono Intel e HP.

Tutte le live saranno trasmesse sul canale Twitch di ESL_IT e nel player qui sopra. Inoltre tutti i giocatori condivideranno le partite sul proprio canale Twitch dal rispettivo punto di vista.