Pokémon: figlio del fondatore di Playboy crea un OnlyFans per pagarsi le carte rare e funziona

La saga di Pokémon non si basa solo sui giochi, ma anzi prospera soprattutto in tutti gli altri ambiti, ad esempio con le carte da collezione. Le più rare possono diventare veramente costose e alcuni fan devono trovare un modo per pagare quelle che desiderano. Un modo è aprire un profilo OnlyFans. Questo è quanto ha fatto Marston Hefner, figlio del fondatore di Playboy Hugh Hefner.

"Credo che non ci sia nulla di sbagliato nella nudità o nella sessualità", dice in un'intervista con PageSix aggiungendo di essere cresciuto in un ambiente in cui "la nudità era una cosa comune". Il suo OnlyFans è anche uno sforzo per rimanere frugale e "ottenere qualche reddito" per i suoi hobby.

Kotaku ha intervistato telefonicamente Marston, che ha approfondito una delle ispirazioni del suo attuale lavoro: "Ricordo che da bambino volevo incontrare Ho-Oh, e penso che sia un Pokémon splendido e sottovalutato. Forse mi piace Ho-Oh perché è la pecora nera leggendaria che la gente esclude".

Nella stessa intervista, il giocatore afferma di aver trovato una forte comunità tra i suoi coetanei sulla piattaforma: "Le persone che ho incontrato sono affascinanti e sono davvero fottutamente gentili. Ognuno di loro", ha detto Marston.

La moglie di Marston non è del tutto contenta di questa nuova parte della sua carriera, ma Marston dice che "per lei è più importante che io persegua i miei sogni o i miei interessi".

Considerando che altre persone hanno deciso di assumere un ladro di carte su commissione per rubare delle carte, siamo certi che la scelta di Marston sia preferibile.