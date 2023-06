PS Plus Premium ha più iscritti di PS Plus Extra, anche Sony è stupita

Nick Maguire di Sony - vicepresidente e responsabile globale degli abbonamenti - ha rivelato durante un'intervista a GamesIndustry.biz che PS Plus Premium ha una quota di abbonati maggiore rispetto a PS Plus Extra, dimostrando che i possessori di console PlayStation sono più che felici di pagare per il livello più alto di PlayStation Plus. Il dirigente ha ammesso che è una "piacevole sorpresa" che PS Plus Premium sia riuscito ad attirare più abbonamenti rispetto all'opzione di livello medio, poiché Sony pensava che PS Plus Extra sarebbe stato il principale concorrente.

Maguire ha precisamente affermato: "Personalmente sono rimasto sorpreso dal fatto che Premium abbia raggiunto una quota maggiore della base rispetto a Extra. Pensavamo tutti che Extra sarebbe stato il primo a cui la maggior parte delle persone si sarebbe rivolta, ma in realtà Premium è stato più popolare e più grande. È una piacevole sorpresa".

"E sono sorpreso di quanto le cose siano simili da Paese a Paese e da regione a regione. Ci sono chiaramente alcune eccezioni ma, in linea di massima, la top 10 e la top 20, con alcuni ordini diversi, sono generalmente le stesse tra i vari Paesi. Ci sono paesi che preferiscono titoli diversi, ma in media il mix è davvero simile".

PS Plus è disponibile su PlayStation e si divide in tre livelli: Essential, Extra e Premium

Va ricordato comunque che quando è stato reso disponibile il nuovo tris di livelli PS Plus, sebbene i ricavi siano aumentati, il numero di abbonati è calato. Secondo Maguire, ciò è dovuto al calo post-pandemia che ha colpito l'intero settore dei giochi lo scorso anno. Secondo Maguire, il servizio è tornato a crescere e non è necessario che l'azienda si allontani dalla sua strategia attuale.

"Non credo che qualcosa ci abbia detto che dobbiamo cambiare rotta", conclude. "Ora si tratta di trovare il modo di aggiungere nuove funzionalità che i giocatori desiderano, nuovi giochi che la gente ci chiede e che noi non abbiamo, altri vantaggi che ci chiedono... come mantenere il servizio rilevante, renderlo più valido e portare più persone".

"Il coinvolgimento è stato davvero impressionante nel primo anno: più persone di quante pensassimo si sono messe a giocare a questi giochi e a dedicare più ore rispetto a quanto ci aspettassimo. Questo ha rafforzato la nostra strategia di trovare una varietà di giochi diversi per attirare le persone. Si tratta di mantenere questo impegno e di assicurarci di non essere compiacenti o di non rimanere troppo nel presente. Pensiamo al futuro e cerchiamo di prevedere ciò che i giocatori potrebbero desiderare tra un anno o tra cinque anni. È davvero entusiasmante".

Anche noi vi abbiamo proposto un'intervista nella quale vi abbiamo parlato di vari argomenti, dallo streaming dei giochi PS5 alle novità del catalogo Extra e Premium.