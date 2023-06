Diablo 4: giocatore perde il personaggio in Hardcore dopo 172 ore, lo ha ucciso un caricamento

La modalità Hardcore di Diablo 4 ha questo nome per un buon motivo. Ogni personaggio ha una sola vita e in caso di morte si perde totalmente il progresso. Si tratta di un modo diverso e per alcuni divertente di approcciare il gioco di ruolo, ben sapendo che tutto dipende dalle proprie scelte e una mossa sbagliata può causare la perdita di un gran numero di ore di gioco. Non è però bello quando la causa della morte è una schermata di caricamento.

Questo è ciò che è successo allo streamer Quin69. Potete vedere poco sotto un video che mostra i momenti della "tragedia" e la successiva reazione del giocatore di Diablo 4. Il content creator ha perso un Druido di livello 91 dopo 172 ore di gioco.

Precisamente, Quin69 stava tornando al villaggio dopo aver trovato un dungeon. Diablo 4 si è bloccato e, dopo essere tornato nel menù principale e aver tentato di rientrare, ha scoperto che il suo Druido era morto e che ora si trovava nella "Hall of Fallen Heroes".

Come potete sentire nel video, lo streamer non ha trattenuto gli insulti. Perdere un personaggio perché un caricamento ha causato il blocco del gioco non è ovviamente piacevole. Secondo le teorie dei fan, la colpa è di un fulmine che ha colpito il Druido durante la tempesta. Di norma durante il teletrasporto il personaggio è immune, ma è possibile che durante il caricamento la protezione si sia disattivata mentre il fulmine è rimasto attivo e ha quindi eliminato il personaggio. Diablo 4 afferma infatti che è stata "l'ambientazione" a uccidere il personaggio.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Diablo 4.