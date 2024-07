La sceneggiatura della seconda stagione della serie TV di Fallout di Prime Video è già stata scritta

La seconda stagione della serie TV di Fallout potrebbe tornare sugli schermi prima del previsto, almeno stando a quanto raccontato da Vernon Sanders, un dirigente di Amazon MGM Studios. Secondo l'uomo, la sceneggiatura è già stata scritta le cose stanno procedendo "molto velocemente" dietro le quinte.

"Per quanto riguarda Fallout, il team ha sempre avuto una visione chiara e precisa, quindi posso dirvi che abbiamo già le sceneggiature in mano per la stagione 2", ha dichiarato Sanders alla testata Deadline. "Abbiamo degli obiettivi qualitativi molto elevati, quindi ci assicureremo che la stagione 2 non solo sia all'altezza della prima, ma che offra ancora di più. Abbiamo un piano che sta andando avanti molto velocemente. Non posso darvi una data precisa, ma penso che tutti saranno contenti della rapidità con faremo ritorno con la stagione 2."